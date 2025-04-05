ماسك يهاجم مستشار ترامب الاقتصادي ويشكك في كفاءته

ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن وزير الكفاءة الحكومية الأمريكي إيلون ماسك شن هجوما لاذعا على المستشار الاقتصادي لإدارة البيت الأبيض بيتر نافارو بعد تأثر الأسهم بسبب الرسوم الجمركية.

وأضاف الموقع أن الجدل تصاعد بعد أن دافع أحد مستخدمي منصة "X" التي يمتلكها ماسك، عن نافارو مستندا إلى حصوله على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة "هارفرد"، حيث رد عليه ماسك ساخرا: "الدكتوراه من هارفرد عائق وليست ميزة، تزيد الغرور أكثر من العقل"، كما أضاف في تعليق حاد: "هذا الرجل لم يبن شيئا في حياته".

وأشار "أكسيوس" إلى أن قرارات زيادة الرسوم الجمركية التي يروج لها نافارو أثرت سلبا على أداء الأسواق المالية خلال اليومين الماضيين، بالإضافة إلى أن التعريفات الجمركية الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسببت في خسائر بالسوق تقدر بـ18 مليار دولار من أسهم "تسلا" وحدها.

ولفت الموقع إلى أن البيت الأبيض رفض التعليق على تصريحات ماسك حتى الآن، مؤكدا أن نافارو يظهر بشكل متكرر في الإعلام للدفاع عن سياسات ترامب الجمركية، والتي تروج لزيادة إيرادات الدولة بمقدار 600 مليار دولار سنويا.

وأكد "أكسيوس" أن ترامب أشار في وقت سابق إلى احتمال ابتعاد ماسك عن دائرة التأثير في الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أن ماسك أيضا صرح مؤخرا بقرب انتهاء خططه لخفض العجز الفيدرالي بمقدار تريليون دولار.