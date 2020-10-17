إصابات كورونا اليومية تقترب لأول مرة من الـ11 ألفاً في إيطاليا

في ارتفاع غير مسبوق رابع على التوالي، اقتربت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد لأول مرة من عتبة الـ11 ألفا في إيطاليا.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت على موقعها الإلكتروني عن رصد 10925 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 10010 إصابات أمس الجمعة و8804 إصابات الخميس و7332 إصابة الأربعاء.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة 402536، منها 116935 حالة نشطة و249127 حالة شفاء.

وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في إيطاليا خلال اليوم الأخير بواقع 47 حالة وفاة (مقابل 55 وفاة أمس) وأصبحت 36474 وفاة.