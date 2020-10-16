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مساعد فيلق القدس: سنأخذ ثارنا من الاميركيين


اكد مساعد فيلق القدس العميد محمد رضا فلاح زاده: سنأخذ ثارنا من الاميركيين بكل تأكيد انتقاما لدم الشهيد القائد قاسم سليماني.

وقال مساعد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية العميد محمد رضا فلاح زاده، في كلمة له القاها بمناسبة تكريم احد شهداء مدافعي المراقد الشريفة وهو عبد الله خسروي: باننا سنثار بالتأكيد لدم الشهيد سليماني من الأمريكيين، "اننا لن نتراجع عن معتقداتنا ومثلنا الإسلامية".

وأضاف مساعد فيلق القدس : "على الأعداء أن يدركوا أنهم لا يستطيعون إجبارنا على التراجع باستشهاد قادتنا ومقاتلينا. لدينا الآلاف من قاسم سليماني والآلاف محسن حججي وآلاف المدافعين عن المراقد الشريفة".

وقال العميد محمد رضا فلاح زاد: "فلتعلم أمريكا المجرمة أننا سنثأر لدماء الحاج قاسم سليماني ورفاقه المظلومين وشهداء الإسلام بوعد من الله وبحسب أمر الإمام الراحل سيهتز علم الإسلام المحمدي الاصيل في العالم".

واوضح العميد محمد رضا فلاح زاد بان الشهيد عبد الله خسروي كان احد قادة المجاهدين الذين شاركوا في تحرير تدمر السورية من ايدي داعش الارهابية وأضاف: "مدينة تدمر احتلها الإرهابيون ووفقًا لخطة القادة كان من المفترض أن نتحرك باتجاه تدمر من الجانبين ودفع داعش إلى الوراء، الشهيد خسروي كان قائدا للواء "فاطميون" وتمكن بمساعدة القوات السورية القتال ببسالة وتحرير تدمر وصولا الى البوكمال آخر معاقل تنظيم داعش الارهابي

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