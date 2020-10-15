علييف: حررنا 40 بلدة ومدينة بالمعارك مع القوات الأرمنية والنزاع سيتم حله بطريقة عسكرية سياسية

أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أن قوات بلاده سيطرت على أكثر من 40 بلدة خلال المعارك في إقليم ناغورني قره باغ، معربا عن قناعته في أن النزاع سيتم حله.

وقال علييف، في مقابلة مع قناة "NTV" التركية، اليوم الخميس: "حتى هذه اللحظة تم تحرير أكثر من 40 بلدة وقرية ومدينة، وقريبا جدا ستأتي أخبار جديدة جيدة للغاية. ويجب الإشارة إلى أننا نسيطر على التلال الاستراتيجية في كل من الاتجاهات الشمالي والجنوبي والشرقي".

وأوضح أن "القوات الأذربيجانية تنفذ عملياتها الأساسية في الاتجاهين الشمالي والجنوبي، مما أسفر عن تحرير مدينة جبرائيل مع البلدات المتاخمة لها".

وتابع: "مع ذلك حررنا بلدات كثيرة في منطقة فضولي، وأنا مقتنع بأننا سنسمع قريبا النبأ حول تحرير فضولي المدينة".

وأعرب علييف عن إيمانه بأن "النزاع في قره باغ سيتم حله"، لكنه حذر من أن قوات بلاده ستسيطر على كل المناطق في قره باغ حال مواصلة أرمينيا "التصرف بطريقة سلبية".

وشدد الرئيس الأذربيجاني على أنه "من الواضح تماما أنه يجب أن تكون هناك، بعد انتهاء المواجهة العسكرية، جهود دولية معينة رامية إلى ضمان السلام. وما هي هذه الجهود، هل ستكون سياسية أو ستتمثل في مقترحات في المجال العسكري، فنحن مستعدون للنظر في ذلك".

وأردف: "بطبيعة الحال يجب أن يتم بحث هذه المسألة في الساحة الدولية، لكن لا يمكنني أن أقول متى سيحدث ذلك".

واعتبر أن "المسار العسكري السياسي هو الأكثر قبولا" لحل النزاع، مبينا أنه يأمل في أن تنتهي المرحلة العسكرية في اقرب وقت ممكن لكي تنطلق العملية الدبلوماسية.