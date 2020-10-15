فرنسا.. نشر 12 ألف شرطي لفرض حظر التجول

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، أنه سيتم نشر 12 ألف شرطي لفرض حظر التجول في المدن الكبرى في أنحاء فرنسا اعتباراً من يوم السبت.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، أمس الأربعاء، فرض حظر تجول ليلي في باريس ومدن أخرى لمدة 4 أسابيع.

وأوضح ماكرون في مقابلة أذاعها التلفزيون الوطني، أن الحظر محاولة للحد من انتشار وباء كوفيد -19، وأن حظر التجول سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت، وسيستمر يوميا من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 6:00 من صباح اليوم التالي بتوقيت غرينتش.