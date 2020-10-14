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بوتين يأمل في أن تلعب تركيا دورا بناء في وقف التصعيد في قره باغ


أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بحث الطرفان خلاله تطورات النزاع في إقليم قره باغ.

وجاء في بيان عن الرئاسة الروسية مساء اليوم، أن الطرفين أكدا أهمية استمرار الهدنة الإنسانية المتفق عليها في موسكو مؤخرا.

وأشار البيان إلى أن بوتين وأردوغان "دعيا إلى تفعيل العملية السياسية، بما في ذلك على أساس مخرجات مجموعة مينسك (المعنية بالتسوية في قره باغ) المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

كما أعرب بوتين عن "قلقه الشديد حيال مشاركة مسلحين من الشرق الأوسط في القتال" في قره باغ.

وتابع البيان أنه تمت "الإشارة إلى الضرورة الملحة لحشد الجهود من أجل وقف عاجل لإراقة الدماء والانتقال إلى حل مشكلة قره باغ سلميا، أملا في أن تسهم تركيا بصفتها عضوا في مجموعة مينسك، بشكل بناء في وقف تصعيد النزاع".

وذكر البيان أيضا أن الرئيسين تبادلا الآراء حول الملفين السوري والليبي، مع الإشارة إلى "الطابع الفعال للتنسيق بين روسيا وتركيا على هذين المسارين، بما يسهم في إعادة الوضع إلى استقراره والتقدم على الصعيد السياسي الدبلوماسي".

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