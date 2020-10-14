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بوتين يعلن تسجيل لقاح روسي ثان ضد فيروس كورونا


أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، عن تسجيل لقاح ثان ضد فيروس كورونا المستجد طوره مركز "فيكتور" الحكومي الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية.

وصرح بوتين في مستهل اجتماع حكومي افتراضي اليوم الأربعاء: "بودي أن أبدأ بأنباء سارة عن تسجيل مركز "فيكتور" في مدينة نوفوسيبيرسك اليوم لقاحا روسيا ثانيا مضادا لفيروس كورونا يحمل اسم إيبي فاك كورونا".

فيما اشار الى ان "روسيا تعتزم أيضا تسجيل لقاح ثالث ضد الفيروس التاجي قريبا يعمل على تطويره مركز تشوماكوف الخاص بإنتاج الأدوية المضادة للفيروسات التابع لأكاديمية العلوم الروسية".

من جانبها، أكدت نائبة رئيس الحكومة تاتيانا غوليكوفا (التي تترأس غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار كورونا في روسيا) أن الحزمة الأولى من لقاح مركز "فيكتور" والتي تضم 60 ألف جرعة ستنتج في المستقبل القريب.

وأشارت غوليكوفا إلى أن لقاح مركز تشوماكوف يخضع حاليا للاختبارات السريرية التي من المقرر أن تنتهي قبل مطلع ديسمبر القادم.

وأصبحت روسيا في اب الماضي أول دولة تسجل لقاحا مضادا لفيروس كورونا وشرعت في إنتاجه.

ويحمل اللقاح الروسي الأول ضد الفيروس التاجي اسم "سبوتنيك V" وطوره معهد "غاماليا" الفدرالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة.

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