ترامب يتهم صهر بايدن بالتربح من جائحة كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن صهر منافسه الديمقراطي جو بايدن، يحاول الاستفادة ماليا من مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ترامب، في كلمة ألقاها في ولاية بنسلفانيا يوم أمس: "في هذا الأسبوع بالذات، علمنا أن فردا آخر من عائلة بايدن يزداد ثراء بفضل ارتباطه مع جو. لقد ظهر هذا الخبر الهام للتو. صهره يستفيد من وباء الفيروس الصيني، تماما مثل هانتر".

ويوم أمس الثلاثاء، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن هوارد كرين زوج آشلي ابنة بايدن يعمل كمستشار لمكافحة الوباء في مقر حملة بايدن الانتخابية.

ووفقا للصحيفة، تقوم شركة يملكها كرين بالاستثمار في الشركات الصغيرة التي تعمل في المجالات المتعلقة بمكافحة انتشار الفيروس.

وترى الصحيفة أن هذا الوضع "يثير المخاوف بشأن تضارب المصالح"، بالإضافة إلى خلق انطباع بأن شركة كرين "تستفيد من سياسات" بايدن.

وتؤكد الصحيفة، أن كرين استثمر أيضا في السابق في شركات متخصصة في رعاية مرضى السرطان. وأشارت إلى أن بايدن كان قد طرح في الماضي، بما في ذلك خلال فترة توليه منصب نائب رئيس الولايات المتحدة، عدة مبادرات في مجال علاج السرطان.