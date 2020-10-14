الصفحة الدولية

ترامب يتهم صهر بايدن بالتربح من جائحة كورونا


قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن صهر منافسه الديمقراطي جو بايدن، يحاول الاستفادة ماليا من مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ترامب، في كلمة ألقاها في ولاية بنسلفانيا يوم أمس: "في هذا الأسبوع بالذات، علمنا أن فردا آخر من عائلة بايدن يزداد ثراء بفضل ارتباطه مع جو. لقد ظهر هذا الخبر الهام للتو. صهره يستفيد من وباء الفيروس الصيني، تماما مثل هانتر".

ويوم أمس الثلاثاء، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن هوارد كرين زوج آشلي ابنة بايدن يعمل كمستشار لمكافحة الوباء في مقر حملة بايدن الانتخابية.

ووفقا للصحيفة، تقوم شركة يملكها كرين بالاستثمار في الشركات الصغيرة التي تعمل في المجالات المتعلقة بمكافحة انتشار الفيروس.

وترى الصحيفة أن هذا الوضع "يثير المخاوف بشأن تضارب المصالح"، بالإضافة إلى خلق انطباع بأن شركة كرين "تستفيد من سياسات" بايدن.

وتؤكد الصحيفة، أن كرين استثمر أيضا في السابق في شركات متخصصة في رعاية مرضى السرطان. وأشارت إلى أن بايدن كان قد طرح في الماضي، بما في ذلك خلال فترة توليه منصب نائب رئيس الولايات المتحدة، عدة مبادرات في مجال علاج السرطان.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السعودية تخسر في انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان
ترامب يتهم صهر بايدن بالتربح من جائحة كورونا
محلل امريكي: سياسة الضغط التي تستخدمها ادارة ترامب تجاه ايران جريمة ضد الانسانية
حجة مكافحة تزوير الانتخابات الرئيس الامريكي يؤسس مليشيات خاصة تدعى “جيش ترامب”
تسجيل أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا
الصين تهدد بالرد على نشر الصواريخ الأمريكية
ترامب ينعت متظاهري بورتلاند بـ"الحيوانات"
إيران تكشف مكان "المواقع النووية السرية" في السعودية
النتيجة "غير متوقعة".. مدينة في الصين تجري 3 ملايين اختبارا لكورونا
تعرفوا على مادة بامكانها قمع نشاط فيروس كورونا!
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3225.81
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.39
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.34
دولار امريكي 1204.82
ريال يمني 4.79
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع :
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك