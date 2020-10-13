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حجة مكافحة تزوير الانتخابات الرئيس الامريكي يؤسس مليشيات خاصة تدعى “جيش ترامب”


دعت حملة الرئيس الامريكي ، الثلاثاء، الى نشر جيش من انصار ترامب بالقرب من صناديق الاقتراع في جميع انحاء البلاد مما اثار مخاوف الديمقراطيين من ترهيب الناخبين.

وذكرت صحيفة ذي هيل الامريكية في تقرير أن “حملة إعادة انتخاب ترامب تصر على أن مراقبي الاقتراع ضروريون لمكافحة تزوير الانتخابات، فيما كان الرئيس الامريكي قد دعا خلال مناظرته مع المرشح الديمقراطي جو بايدن انصاره الى الذهاب إلى صناديق الاقتراع والمراقبة بعناية شديدة ، مهددا بارسال مسؤولي إنفاذ القانون إلى صناديق الاقتراع”.

واضاف أن ”  فريق ترامب يقوم بالاستعدادات لنشر عشرات الآلاف من مراقبي الاستطلاع في جميع أنحاء البلاد ، فيما تهدف حملته الى تجنيد 50 الف متطوع لما أطلقت عليه اسم “جيش ترامب”.

وقال احد مدربي الحملة في مقطع صوتي تدريبي لانصار ترامب  “من خلال وجودك في صناديق الاقتراع ، ستردع سوء الإدارة والهجمات المتعمدة التي قد تؤثر على النتائج الإجمالية للانتخابات” بحسب زعمه .

و تأتي تحذيرات ترامب بشأن تزوير الانتخابات على الرغم من الدراسات العديدة حول هذا الموضوع التي لم تجد أدلة كافية على الغش في مواقع الاقتراع أو عن طريق البريد، فيما حث مسؤول سابق في الانتخابات الحكومية والمحلية المرشحين على تحمل المسؤولية بشأن تعليقاتهم بشأن تزوير الناخبين ، والتشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية”.

وقال ديفيد ليفين ، زميل نزاهة الانتخابات في التحالف من الحزبين من أجل ضمان الديمقراطية “أعتقد أنه من المهم أن يتحمل الأشخاص المسؤولية عن خطابهم الذي يستخدمونه عندما يتحدثون عن مراقبة الاقتراع ومراقبة الانتخابات”.

في غضون ذلك ، حذر بايدن من أن ترهيب “جيش ترامب” قد يؤدي إلى خسارته في الانتخابات، فيما اوضح لاحقا أنه سيقبل نتائج الانتخابات بعد أن أثارت تعليقاته انتقادات لمقارنتها بمحاولات ترامب للتشكيك في نزاهة الانتخابات

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حجة مكافحة تزوير الانتخابات الرئيس الامريكي يؤسس مليشيات خاصة تدعى “جيش ترامب”
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