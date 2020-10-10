الصفحة الدولية

لاحتواء كورونا..المانيا تقرر اغلاق عاصمتها ومدن كبرى


أعادت كبريات المدن الألمانية وبينها برلين اعتباراً من السبت فرض حظر التجول، وسط ارتفاع مقلق لحصيلة الإصابات بفيروس كورونا في خطوة تقلق القطاع الاقتصادي.

ففي برلين، على النوادي الليلية والمطاعم إغلاق أبوابها اعتبارا من مساء السبت بين الساعة 23.00 والساعة 6.00، وهي فترة زمنية تشهد غالبا خلال عطل نهاية الأسبوع تدفق عشرات آلاف الأشخاص إلى النوادي الليلية بالعاصمة حيث تبقى مفتوحة طوال الليل.

وتشكل التدابير الجديدة ضربة قاسية لاقتصاد المدينة، الذي سبق أن تضرر كثيرا من إغلاق النوادي الليلية لعدة أشهر، علما أن الحياة الليلية في العاصمة الألمانية تشكل أحد أبرز مكونات اقتصادها.

ويشمل حظر التجول كافة المتاجر ما عدا الصيدليات ومحطات الوقود، وسيبقى مفروضا على الأقل حتى 31 أكتوبر.

واتخذت فرانكفورت تدابير مماثلة دخلت حيز التنفيذ مساء الجمعة، مع إغلاق النوادي الليلية والمطاعم ومنع بيع الكحول بين الساعة 22.00 و6.00.

وأعلنت كولونيا عاصمة منطقة شمال الراين وستفاليا، أكبر مناطق ألمانيا من حيث عدد السكان، صباح السبت أيضا عن تدابير إغلاق مماثلة اعتبارا من الساعة 22.00.

وتخطى معدل الإصابات في ألمانيا لليوم السابع على التوالي عتبة الخمسين إصابة لكل 100 ألف نسمة، ما يعني تسجيل 50 إصابة جديدة يومية على الأقل بين كل مئة ألف شخص، لكن الوضع الوبائي يثير القلق في المدينة مع تسجيل أكثر من 400 إصابة يومية جديدة، وباتت برلين مصنفة "منطقة خطرة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
​صحيفة بريطانية: ترامب يعلم أنه سيخسر الانتخابات
لاحتواء كورونا..المانيا تقرر اغلاق عاصمتها ومدن كبرى
بالفيديو ..... محلل سياسي لبناني يسخر من الحديث عن ارتفاع شعبية محمد بن سلمان على الصعيد الداخلي والخارجي
إصابة مساعد الرئيس الإيراني بفيروس كورونا
كيم جونغ أون يعلن تحقيق صفر إصابات بكورونا في كوريا الشمالية
كورونا يصيب تسعة من أنصار ترامب خلال تجمع انتخابي
الهدنة بين أذربيجان وأرمينيا تدخل حيز التنفيذ
أذربيجان تعلن التصدي لصاروخ قادم من أرمينيا باتجاه مدينة مينغاشيفير
ترامب يتوقف عن تناول أدوية كورونا
وسائل إعلام أمريكية: FBI يعلن إحباط مخطط لخطف حاكمة ولاية ميشيغان والإطاحة بحكومة الولاية.
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع :
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك