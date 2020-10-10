الصفحة الدولية

كورونا يصيب تسعة من أنصار ترامب خلال تجمع انتخابي


سجلت مديرية الصحة في مينيسوتا، تسع إصابات بفيروس كورونا بين أشخاص حضروا فعالية انتخابية لأنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقيمت في الولاية خلال أيلول الماضي.

ونقلت قناة ABC التلفزيونية، عن مصدر في المديرية أمس الجمعة، أن أحد المصابين بحالة خطرة وهو الآن في وحدة العناية المركزة.

ونوه المصدر، بأنه لا توجد حتى الآن معلومات حول مكان إصابة هؤلاء الأشخاص بالضبط. وتعتقد المديرية، أن فعالية ترامب الانتخابية في منتصف أيلول، ساهمت على الأرجح في انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في مينيسوتا.

وتعرض ترامب، لانتقادات أكثر من مرة لأنه كان يحضر المناسبات العامة دون كمامة واقية. وأشار معارضون سياسيون، إلى أن ترامب يقدم مثالا سيئا للمواطنين.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كورونا يصيب تسعة من أنصار ترامب خلال تجمع انتخابي
الهدنة بين أذربيجان وأرمينيا تدخل حيز التنفيذ
أذربيجان تعلن التصدي لصاروخ قادم من أرمينيا باتجاه مدينة مينغاشيفير
ترامب يتوقف عن تناول أدوية كورونا
وسائل إعلام أمريكية: FBI يعلن إحباط مخطط لخطف حاكمة ولاية ميشيغان والإطاحة بحكومة الولاية.
الصين: سنطرح لقاح فيروس كورونا خلال شهرين و بسعر 88 دولاراً.
تجارب جديدة تبيّن نتائج عقار ريمديسيفير على مرضى كورونا… هل يخفّض الوفيات؟
تحرك روسي لإعلان هدنة إنسانية في قره باغ
اكتشاف "تغيرات هيكلية" في نتوءات كورونا تجعله أكثر قدرة على العدوى
ترامب يخشى حصول بايدن على أسئلة وأجوبة "المناظرة الافتراضية"
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع :
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك