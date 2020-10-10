الهدنة بين أذربيجان وأرمينيا تدخل حيز التنفيذ

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين أطراف النزاع في إقليم ناغورني قره باغ حيز التنفيذ بعد محادثات بين أذربيجان وأرمينيا رعتها موسكو.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن أن أذربيجان وأرمينيا اتفقتا في نهاية تلك المباحثات على وقف إطلاق النار في نزاعهما في الإقليم اعتبارا من ظهر اليوم السبت لدواعٍ إنسانية.

وجاء إعلان لافروف بعد انتهاء محادثات استمرت 10 ساعات مع نظيريه الأرميني والأذري في موسكو الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي.

وبينما أكد رئيس أذربيجان إلهام علييف أن بلاده غير مستعدة لتقديم أي تنازلات قالت وزارة الخارجية الأرمينية إن جدول أعمال اجتماع موسكو يتعلق فقط بوقف الأعمال القتالية والقضايا الإنسانية.

وقال وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان إن اتفاق موسكو يؤكد مجددا أن المنصة الوحيدة لتسوية النزاع بشأن قره باغ هي مجموعة مينسك التابعة ل‍منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأكد الوزير الأرميني في تصريحات للتلفزيون الوطني أنه لا يمكن ل‍تركيا أن تلعب أي دور في تسوية النزاع بشأن الإقليم، وأضاف أن الأولوية في العملية السياسية هي ضمان أمن الأشقاء الأرمن في قره باغ وحقهم في تقرير المصير في إطار دولة مستقلة يعترف بها الجميع.