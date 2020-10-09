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وسائل إعلام أمريكية: FBI يعلن إحباط مخطط لخطف حاكمة ولاية ميشيغان والإطاحة بحكومة الولاية.
وكالة انباء براثا
17
2020-10-09
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وسائل إعلام أمريكية: FBI يعلن إحباط مخطط لخطف حاكمة ولاية ميشيغان والإطاحة بحكومة الولاية.
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