عاجل : جماعات الجوكر الامريكي اللقيطة تظاهرت في باب قبلة الامام الحسين عليه السلام ومن ثم اختراق الحرم المقدس
الصفحة الدولية

المعارضة تحل البرلمان في قرغيزيا وتعلن إدارتها لجميع السلطات


قال مجلس التنسيق الشعبي الذي شكلته أحزاب معارضة في قرغيزيا إنه اضطلع بجميع سلطات الدولة وحل البرلمان، في خلاف مع أحزاب أخرى تسعى لنقل السلطة من خلال البرلمان.

وتشهد قرغيزيا منذ أول أمس أحداثا متسارعة بدأت باحتجاجات ضد نتائج الانتخابات البرلمانية، وبعد اشتباكات مع الأجهزة الأمنية عمد المحتجون إلى اقتحام مبنى "البيت الأبيض"، في قرغيزيا، حيث يوجد مقر البرلمان وإدارة الرئيس القرغيزي، سورونباي جينبيكوف، الذي اتهم بدوره أحزابا في المعارضة، بمحاولة الانقلاب والاستيلاء على السلطة بالقوة.

ووافق مجلس النواب (البرلمان) في قرغيزيا، أمس الثلاثاء، على ترشيح، صدير جباروف لمنصب رئيس الوزراء الجديد، وذلك بعد أن أطلق المحتجون سراحه من مركز احتجازه.

وكان جباروف عضوا في البرلمان، كما عمل مستشارا للرئيس، وترأس الوكالة الوطنية لمنع الفساد، وفي عام 2017، حُكم عليه بالسجن 11 عاما في قضية أخذ رهينة، وأطلق المحتجون سراحه من مركز احتجازه أول أمس.

هذا وقد جرى تغيير عمدة العاصمة بيشكيك مرتين خلال اليوم الماضي، وتم أخيرا تعيين ميرلان بيكيتيف، قائما بأعمال العمدة.

وشهدت الليلة الماضية غيابا للأجهزة الأمنية، التي بات أفرادها يخشون الخروج إلى الشوارع بالزي العسكري. وذكرت وسائل إعلام أن "متطوعين" يعملون الآن على حراسة النظام العام في العاصمة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المعارضة تحل البرلمان في قرغيزيا وتعلن إدارتها لجميع السلطات
ترامب يرفع السرية عن الوثائق الخاصة بتحقيقات "التدخل الروسي" في الانتخابات
ترامب: أشعر بأنني في أحسن حال.. اتطلع لمناظرة بايدن
الدفاع الأرمنية: الجيش الأذربيجاني بدأ هجوما جنوبي قره باغ
قطر تمنح اقامة دائمة لمن يمتلك عقاراً بقيمة مليون دولار
الحكومة الكويتية تستقيل والأمير يكلفها بتصريف الأعمال
خبير: ترامب كسر القواعد المفروضة على المصابين وقد ينهار جهازه المناعي
نيويورك تايمز: البيت الأبيض يعرقل إصدار إرشادات صارمة بشأن الموافقة على لقاح الوباء
بوتين يبحث التطورات في قره باغ مع رئيس وزراء أرمينيا
ولايتي : : أرمينيا تحتل أراض أذربيجانية وعليها الانسحاب
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.34
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع :
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك