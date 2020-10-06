قطر تمنح اقامة دائمة لمن يمتلك عقاراً بقيمة مليون دولار

يترقب السوق العقاري في قطر صدور التعليمات التنفيذية لقانون تملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين الصادر في العام 2019 .

وكشفت مصادر مقربة من الحكومة أن قراراً سيصدر بهذا الشأن عن مجلس الوزراء يحدد الشروط والاطار والضوابط والإجراءات الخاصة بالتملك و الانتفاع العقاري في قطر.

ويحدد القرار 19 منطقة داخل العاصمة الدوحة كمناطق حق انتفاع لمدة 99 عاما، و9 مناطق للتملك الحر ، منها مناطق ، اللؤلؤة و الخليج الغربي و لوسيل .

و يجيز القرار التملك العقاري الحر لغير القطريين في كل مناطق الدولة ضمن الوحدات المفرزة داخل المجمعات السكنية و المجمعات التجارية.

و يسهل القرار المترقب - صدروه هذا الأسبوع - حصول ملاك العقارات و أفراد أسرهم على الإقامة في دولة قطر شرط أن لا تقل قيمة العقار المملوك عن 200 الف دولار و دون الحاجة الى مستقدم " كفيل "، كما سيحصل مالك العقار الذي لا تقل قيمته عن مليون دولار على كامل مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة و التعليم و الاستثمار في بعض الأنشطة التجارية.