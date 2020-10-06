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الحكومة الكويتية تستقيل والأمير يكلفها بتصريف الأعمال


قدم رئيس الحكومة الكويتية، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، استقالة حكومته أمام أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن "الشيخ نواف أعرب عن ثقته بالحكومة، وكلفها بتصريف الأعمال والتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة

ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) في أواخر شهر تشرين الثاني المقبل.

ويترقب الكويتون تعيين الأمير الشيخ نواف لولي عهد جديد ورئيسا جديدا للوزراء.

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