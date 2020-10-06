نيويورك تايمز: البيت الأبيض يعرقل إصدار إرشادات صارمة بشأن الموافقة على لقاح الوباء

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز قلا عن مصادر مطلعة أن مسؤولين بارزين في البيت الأبيض يعرقلون إصدار إرشادات اتحادية صارمة جديدة بخصوص الموافقة الطارئة على لقاح الوباء سيضمن أحدها على الأرجح عدم اعتماد أي لقاح قبل انتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت الصحيفة إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قدمت الإرشادات لمكتب الإدارة والميزانية قبل أكثر من أسبوعين، لكنها مسيرتها توقفت عند مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض.

وقال مسؤول بالإدارة لرويترز إن عملية الموافقة لا تزال معلقة ونفى أي ارتباط بيوم الانتخابات.

وأضافت نيويورك تايمز أن إدارة الغذاء والدواء تبحث عن سبل أخرى للتأكد من أن اللقاحات تلبي الإرشادات.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤول كبير في الإدارة وآخرين على دراية بالأمر أن "نقطة الخلاف الرئيسية كانت التوصية بمتابعة المتطوعين الذين شاركوا في التجارب السريرية للقاح لمدة شهرين تقريبا بعد الجرعة النهائية قبل منح أي موافقة".