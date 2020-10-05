الصفحة الدولية

باريس تغلق الحانات للحد من تفشي "كوفيد-19"


أعلنت السلطات الفرنسية الاثنين، عن إجراءات جديدة تطبق اعتبارا من الثلاثاء ولمدة أسبوعين لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد في العاصمة باريس وضواحيها.

وتشمل إغلاق الحانات وحظر المؤتمرات وإخضاع المطاعم لقواعد صحية أكثر تشددا.

وقال قائد شرطة باريس ديدييه لالمان للصحافيين: "إنها تدابير عاجلة لأن الوباء يتفشى بسرعة كبيرة"، مضيفا "اعتبارا من الغد، ستغلق جميع الحانات".

وأوضح لالمان أن أحواض السباحة والنوادي الرياضية ستبقى مغلقة باستثناء ما يتعلق بالأنشطة المدرسية، وستكون التجمعات العامة محصورة بعشرة أشخاص، ولن يسمح بحضور أكثر من ألف شخص فعاليات رياضية أو ثقافية في الملاعب المفتوحة.

كما سيبقى بيع الكحول محظورا بعد العاشرة مساء، وكذلك إقامة الحفلات في القاعات فيما تقام المعارض أو المؤتمرات تحت خيم كبيرة.

وبالنسبة للمراكز التجارية سيسمح بأربعة زبائن لكل أربعة أمتار مربعة.

ويمكن أن تستمر الزيارات لدور المسنين لكن فقط بموعد، ولشخصين فقط في الوقت نفسه.

وذكر أنه ستتم مراجعة التدابير مع نهاية فترة ال15 يوما، أي في 19أكتوبر.

وكان وزير الصحة أوليفييه فيران، قد أعلن الأسبوع الماضي إن تراجعا في نسبة الإصابة بـ"كوفيد-19" يمكنه فقط أن يحول دون إغلاق الحانات والمقاهي التي تشتهر بها العاصمة الفرنسية، لكن فرنسا سجلت قرابة 17 ألف إصابة جديدة بالفيروس يوم السبت وحده، في أعلى عدد إصابات يومية منذ بدأت السلطات حملة فحوص واسعة النطاق.

وبالنسبة لباريس، يناهز عدد الإصابات 3500 حالة يوميا، علما بأنها سجلت 6 آلاف إصابة الاثنين الماضي، بحسب أوريليان روسو، مدير الوكالة الإقليمية للصحة "إيه آر إس".

واستمرت الحانات في باريس في جذب أعداد كبيرة من الناس الذين كثيرا ما استخفوا بإجراءات التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات الواقية، ما يشكل إلى جانب خدمة نقل عام مكتظة مصدر قلق بالغ من احتمال تحولها بؤرة للفيروس.

وقال أوريليان روسو إن نحو 40 بالمئة من بؤر الإصابات تشكلت في مدارس وجامعات، و26 بالمئة في أماكن عمل، و10 بالمئة في تجمعات خاصة، وهي أرقام ارتفعت بنسبة الضعف منذ الشهر الماضي.

وإزاء ذلك حض مواطني باريس والضواحي المحيطة بها والتي تشكل منطقة إيل دو فرانس، على العودة لمزاولة العمل من المنزل قدر الإمكان، فيما تستمر المطاعم في العمل شرط احترام البروتوكول الصحي الجديد.

ويتضمن ذلك إتاحة مطهر اليدين على كل الطاولات، وتحديد عدد الزبائن بستة لكل طاولة مع إبقاء مسافة متر على الأقل بين المقاعد والسماح للزبائن بنزع الكمامات الواقية فقط عند تناول الطعام.

ولاحظ روسو أن باريس تخطت هذه الحدود المقلقة ما يحتم إعادة تصنيفها وإعلان حالة الإنذار القصوى.

وأوضح أن تلك الحدود تتعلق بالمعدلات العامة لوجود الفيروس وتفشيه بين الأكبر سنا بشكل يمثل خطرا أكبر من الأمراض الخطيرة، وعدد أسرة وحدات العناية المشددة التي يشغلها مرضى كورونا، والبالغة نسبتها حاليا 36 بالمئة.

وأكد وجود 203 بؤرة نشطة بالفيروس في منطقة إيل دو فرانس.

وصرح روسو بأن "الضغط كبير وسنرصد الأيام الـ15 المقبلة"، مضيفا "نعرف أننا سنصل إلى نسبة قريبة من 50 بالمئة من أسرة العناية المشددة يشغلها مرضى كوفيد.. الهدف هو وقف هذا المسار".

وشدد روسو على أن التباعد الاجتماعي لا يزال الأداة الرئيسية لمنع تفشي الفيروس.

من جانبها حضت وزيرة العمل اليزابيت بورن في تغريدة، أرباب العمل والعمال في باريس ومناطق أخرى مشمولة بحالة الإندار القصوى على "العمل من المنزل قدر الإمكان لإبطاء تفشي الفيروس".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصحة العالمية: نحو 10% من سكان العالم ربما أصيبوا بكورونا ونتجه إلى "فترة صعبة"
باريس تغلق الحانات للحد من تفشي "كوفيد-19"
بريطانيا تسجل 12594 إصابة و19 وفاة جديدة بفيروس كورونا
السفارة الأرمينية في العراق: حربنا مع أذربيجان ليست دينية ولا عرقية
مسؤول في البيت الأبيض يحذّر من أي محاولة خارجية لاستغلال وضع ترامب الصحي
ترامب: الأمريكيون سيدفعون "الضرائب الأكبر في تاريخ البلاد" إذا صوتوا لبايدن
إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض بفيروس كورونا
البيت الأبيض يكشف تفاصيل جديدة عن صحة ترامب
روسيا وفرنسا تدعوان إلى وقف إطلاق النار في قره باغ بأسرع وقت
رئيس أذربيجان: موقف روسيا من الوضع في قره باغ بالغ المسؤولية والتحفظ
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.7
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع :
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك