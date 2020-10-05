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رئيس أذربيجان: موقف روسيا من الوضع في قره باغ بالغ المسؤولية والتحفظ


أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أن موقف روسيا من التطورات في إقليم قره باغ بالغ المسؤولية والتحفظ.

وفي حديث لقناة TRT Haber التلفزيونية التركية، قال علييف إن مستوى التعاون بين باكو وموسكو يبقى عاليا جدا، وإن العلاقات بين الدولتين تتسم بالشراكة الاستراتيجية. وتابع أن روسيا "تظهر أنها دولة كبيرة ومسؤولة"، مضيفا أن تصريحاتها "متحفظة"، و"تأتي منها رسائل إيجابية".

وبحسب الرئيس الأذربيجاني، فإن أرمينيا تحاول جذب روسيا إلى جانبها في هذا النزاع. وتساءل علييف قائلا: "لماذا يا ترى توجه أرمينيا ضربات إلى أذربيجان من داخل أراضي أرمينيا عينها؟ إنها تفعل ذلك كي نرد باستهداف أراضي أرمينيا، لكي تتوجه أرمينيا، بدورها بعد ذلك، إلى روسيا ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي"، في إشارة إلى المنظمة الدفاعية التي تضم كلا من روسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وبيلاروس.

 

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