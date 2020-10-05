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باريس نحو حالة "إنذار قصوى" بعد تسجيل آلاف الإصابات بكورونا


ستعلن الحكومة الفرنسية، قرار إغلاق الحانات في باريس اعتبارا من الأسبوع المقبل، لوقف الانتشار المستمر لفيروس كورونا المستجد، فيما تأمل المطاعم في تجنب هذا القرار بفضل اعتماد بروتوكول صحي مشدد.

وقد أظهرت الأرقام الأخيرة أن الوباء لا يتراجع مع تسجيل حوالى 17 ألف حالة إيجابية في 24 ساعة في حصيلة قياسية. ويرتقب أن تنتقل منطقة باريس إلى حالة "إنذار قصوى" على غرار إيكس مرسيليا (جنوب شرق) وغوادالوب (الانتيل) منذ نهاية سبتمبر.

وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، قد منح المقاهي الباريسية بعض المهل، قائلا إنه ينتظر آخر الأرقام، لكن الوضع الوبائي لم يتحسن منذ ذلك الحين.

وينعكس تدهور الوضع الصحي أيضا في مذكرة أرسلها الجمعة تجمع مستشفيات باريس الى مسؤولي الموارد البشرية، تتضمن إلغاء إجازات موظفيها خلال عطلة جميع القديسين في أواخر أكتوبر بسبب

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