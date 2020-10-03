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الفايروس يواصل غزو حزب ترامب.. إصابة سيناتور جمهوري بكورونا


أفادت قناة "الجزيرة"، اليوم السبت، بإصابة السيناتور الأميركي الجمهوري رون جونسون بفايروس كورونا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ممثل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية 2020 أعلن، أمس الجمعة، عن إصابته وزوجته ميلانيا بفايروس كورونا المستجد.

كما أعلن تومي هيكس، نائب رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، أنه دخل العزل الصحي بعد ثبوت إصابته بالفايروس، كما أعلن السيناتور الجمهوري مايك لي، مساء الجمعة، عن إصابته.

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