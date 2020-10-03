​​​​​​​هكذا علق اوباما على اصابة ترامب بفيروس كورونا

علق الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، على اصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.
وأوباما، عن تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب وكل المصابين بفيروس كورونا، موضحا أنهم مازالوا في خضم معركة سياسية ولكن لابد التذكر بأننا أمريكيون وبشر بغض النظر عن أحزابنا.
وكتب باراك أوباما، عبر حسابه بموقع تويتر:" أتمنى أنا وميشيل أن يحصل الرئيس والسيدة الأولى وجميع المصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد على الرعاية التي يحتاجون إليها وأن يكونوا في طريقهم إلى الشفاء العاجل".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha