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طبيبة أمريكية: ترامب في خطر والأمر "مقلق للغاية"


قالت طبيبة أمريكية، اليوم الجمعة، إن وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إثر إصابته بفيروس كورونا، "مقلق للغاية" بسبب سنّه ووزنه، معتبرة أنه من فئة المصابين "العالية المخاطر".

وأوضحت الطبيبة آني ريميون، في تصريحات خاصة لقناة "CNN" الأمريكية، أن الرئيس ترامب "يقع ضمن فئة عالية المخاطر من المصابين بفيروس كورونا.. إنه كبير في السن ويعاني من زيادة في الوزن إلى حد ما، ولا نعلم إن كانت لديه أي حالة (صحية) أخرى سابقة أم لا".

وتابعت: "الأهم أن ترامب من ضمن الفئة العمرية التي لديها خطر الإصابة الشديدة بفيروس "كوفيد-19"، لذلك فإن الأمر مقلق للغاية".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا". 

كما صرح شون كونلي، الطبيب الشخصي لترامب، بأن الرئيس يستطيع القيام بمهامه بغض النظر عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

 

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