أردوغان "يصب الزيت" في الحرب بين أذربيجان وأرمينيا ويأمل بمواصلة الهجوم

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، عن أمله في أن يواصل الجيش الأذربيجاني هجومه ويسطير على إقليم قره باغ المتنازع عليه مع أرمينيا.

وقال الرئيس التركي، في تصريح،: "سيستمر النضال حتى تحرير إقليم قره باغ من الاحتلال الأرميني".

وأضاف أنه "بالنظر إلى الأزمات الممتدة من سوريا إلى المتوسط والقوقاز تتكشف المحاولات الرامية لحصار تركيا".

وأوضح اردوغان،: "نحرص على حماية وحدة وقوة تركيا وإحباط الحصار المراد فرضه عليها".