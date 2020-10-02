أذربيجان تهدد بقصف مواقع عسكرية داخل أرمينيا ردا على هجوم تنفيه يريفان

هددت أذربيجان اليوم الجمعة بشن غارات على مواقع عسكرية في عمق أراضي أرمينيا، ردا على هجوم صاروخي مزعوم نفته حكومة يريفان.

وصرح مساعد رئيس أذربيجان، حكمت حاجييف، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الجمعة، بأن أذربيجان تنوي "تطبيق حقها في الرد" على الهجوم المزعوم و"ستتخذ، من أجل ضمان أمن مواطنيها، الإجراءات اللازمة ضد المواقع العسكرية المشروعة في أراضي أرمينيا التي تستخدم لقصف أراضي أذربيجان".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان عن شن الجيش الأرمني نحو عشر ضربات على بلدة في مقاطعة شمكير شمال غربي البلاد باستخدام منظومة "أو تي آر-21 توشكا" الصاروخية التكتيكية.

ونفت وزارة الدفاع الأرمنية صحة هذه البيانات.