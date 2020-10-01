مرحلة جديدة من الاختبارت على لقاح ضد فيروس كورونا

أعلنت شركة الصيدلة الألمانية "كيورفاك" (CureVac) أنها بدأت بالفعل المرحلة الثانية من التجارب السريرية بشأن لقاحها الاختباري ضد كوفيد-19.

وقالت الشركة -ومقرها في توبينغن جنوب غرب ألمانيا- في بيان "تم تلقيح مشارك أول" مع تطبيق تكنولوجيا خاصة بكيورفاك، وتعمل على مادة فعالة يطلق عليها "إم آر إن إيه" (messenger ribonucleic acid mRNA)، وهي نوع من الجزئيات الوسيطة التي تتضمن تعليمات إنتاج بروتينات.

وقام باحثو كيورفاك بتزويد مادة "إم آر إن إيه" بتعليمات لإنتاج بروتين فيروس كورونا المستجد لاستخدامه في اللقاح المضاد للفيروس، وبعد التطعيم تشكل الخلايا البشرية هذا البروتين الذي يتعرف عليه الجسم على أنه جسيم غريب، ليشكل أجساما مضادة وخلايا مناعية أخرى ضده، وبدأت المرحلة الأولى من اختبار اللقاح في منتصف حزيران الماضي.

وستجرى تجارب المرحلة الثانية في البيرو وبنما بمشاركة 690 شخصا، وتنوي الشركة حقن هؤلاء باللقاح مرتين خلال فترة زمنية مقدارها 28 يوما.