حالات "كوفيد-19" اليومية تبلغ أعلى مستوى منذ حزيران في السويد

سجلت السويد 752 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" الخميس في أكبر زيادة يومية منذ يونيو، حسبما أظهرت إحصاءات الوكالة الصحية.

ويمثل أيضا أحدث حلقة من حلقات الزيادة المطردة في الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة بعد شهور شهدت تفشيا محدودا للمرض خلال موسم العطلة الصيفية.

وبالرغم من أنها كانت حالة فردية أوروبية من حيث تجنبها فرض إجراءات العزل العام وترددها في التوصية باستخدام الكمامات، لم تشهد السويد حتى الآن ذلك القدر من الزيادات الهائلة في حالات الإصابات التي شهدتها دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وإسبانيا، وما تزال أعداد الحالات التي تحتاج للرعاية بالمستشفيات منخفضة.

كما تتباطأ معدلات الوفيات جراء المرض، ولم يتم تسجيل أي وفاة جديدة اليوم الخميس، لكن الزيادة في الإصابات اليومية تعتبر الأعلى منذ 30 يونيو عندما سجلت البلاد ما يربو على 800 إصابة.