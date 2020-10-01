صربيا تراجع أعداد الوفيات بكورونا بعد "تلاعب في الأرقام"

أعلن الرئيس الصربي مراجعة أعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في بلاده، عقب تصريحات لكبير علماء الأوبئة يشكك فيها في الإحصاءات الرسمية لأعداد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19.

وقال الرئيس ألكسندر فوتشيتش، الخميس، إن "صربيا ستجري مراجعة شاملة لكل حالة وفاة ولكل شخص". وأصر فوتشيتش على أن السلطات لم تخف أعداد الوفيات الناجمة عن وباء كورونا.

وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان عالم الأوبئة بريدراج كون، أن عدد الوفيات في بلغراد حتى يونيو بلغ ثلاثة أضعاف العدد المسجل رسميا. بيد أنه لم يتضح بعد الجهة المسؤولة عن هذا التناقض.

ونفت السلطات الصربية الاتهامات بخروج الوباء عن نطاق السيطرة قبل الانتخابات البرلمانية في 21 يونيو والتلاعب في أعداد المصابين في ذلك الوقت.