تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية في الإمارات منذ تفشي كورونا

سجلت الإمارات أمس الأربعاء 1100 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وهو أعلى معدل للحالات في يوم واحد منذ بداية تفشي الجائحة في البلاد.

وبلغ مجموع عدد الإصابات بالعدوى في الإمارات 94190، وعدد الوفيات 419 حالة وفاة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

يذكر أن الإمارات أجازت الاستخدام الطارئ للقاح ضد كوفيد-19 لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملا مع مصابي الفايروس، بهدف توفير وسائل الأمان والسلامة كافة وحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.

وقد شارك أكثر من 31 ألف متطوع من 125 جنسية، في تجارب لقاح وطني مضاد للعدوى، قالت وكالة الأنباء الإماراتية إنه آمن وفعال.