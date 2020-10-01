بايدن: هذا ما سيفعله ترامب في حال خسر الانتخابات

صرح المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن بأن الرئيس دونالد ترامب سيتنحى في حال خسارته في الانتخابات، مؤكدا أن الشعب الأمريكي لن يسمح بعكس ذلك.

وقال بايدن خلال تجمع انتخابي لمؤيديه في ولاية أوهايو، اليوم الأربعاء، إن "الرئيس سيتنحى. والشعب الأمريكي لن يدعم عدم تنحيه. ولن تقف أي وكالة حكومية إلى جانب ذلك".

وأضاف بايدن أن "الشعب الأمريكي سيقرر من سيكون الرئيس التالي ، ونقطة على السطر".

ويأتي ذلك بعد أن امتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا عن التعهد بقبول نتائج الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 3 نوفمبر المقبل.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه لا يستبعد حسم نتائج الانتخابات في المحكمة العليا، قائلا إنه لن يخسر الانتخابات إلا بسبب تزويرها.

وأثار موقف ترامب هذا انتقادات شديد من قبل الديمقراطيين، الذين اتهموه بتقويض الديمقراطية في البلاد.