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ضربة جديدة لترامب.. تجارب سريرية تثبت عدم فائدة عقاره ضد كورونا


أظهرت نتائج تجارب سريرية حديثة أن عقار الملاريا الذي تناوله الرئيس الأميركي دونالد ترامب للوقاية من فيروس كورونا لم يظهر أي فائدة في الحد من الإصابة بفيروس كورونا بين العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وتؤكد الدراسة إلى حد كبير نتائج تجربة سريرية أجريت في يونيو، أظهرت أن عقار "هيدروكسي كلوروكين" كان غير فعال في منع العدوى بين الأشخاص المعرضين للفيروس المستجد.

وبدأ ترامب في دعم "هيدروكسي كلوروكين" في مرحلة مبكرة من تفشي الوباء، وقال للصحفيين في مايو إنه بدأ في تعاطي الدواء بعد أن ثبتت إصابة اثنين من موظفي البيت الأبيض بـ"كوفيد 19"، ووجدت الدراسات أن العقار لا يقدم فائدة تذكر للوقاية.

وفي الدراسة التي شملت 125 مشاركا، أصيب 4 ممن تناولوا "هيدروكسي كلوروكين" كعلاج وقائي لمدة 8 أسابيع بكورونا، وجاءت نتائج فحص 4 ممن تناولوا دواء وهميا إيجابية.

وكان الثمانية جميعا إما دون أعراض أو لديهم أعراض خفيفة لا تتطلب دخول المستشفى، وفقا للنتائج المنشورة في دورية "جاما إنترنال ميديسن"، حسب "رويترز".

وقال باحثون من جامعة بنسلفانيا إن البحث يظهر أنه لا يمكن التوصية بالاستخدام الروتيني للدواء بين العاملين في مجال الرعاية الصحية، للوقاية من "كوفيد 19" الذي أصاب الملايين حول العالم، وتسبب في وفاة نحو مليون شخص.

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