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رئيس أرمينيا يؤكد أن تركيا تدعم أذربيجان عسكريا


أكد رئيس أرمينيا، أرمين سركيسيان، أن "تركيا تدعم أذربيجان عسكريا بمقاتلات "إف 16"، مشيرا إلى أن "تدخل تركيا" في شؤوننا ليس جديدا.

قال الرئيس الأرمينيي، في تصريحات مع قناة "العربية"، إن "أذربيجان هي من بدأت بالعدوان علينا، وإنه كان أفضل لتركيا تقديم النصح بدلا من الدعم العسكري لأذربيجان"، متعهداً "بمنع تركيا من مواصلة التعدي" على بلاده.

وأعلنت أرمينيا، أمس الثلاثاء، أن مقاتلة تركية من طراز "إف 16" أسقطت مقاتلة أرمينية من طراز "سو- 25" في المجال الجوي لأرمينيا، فيما نفت وزارة الدفاع في أذربيجان إسقاط أية طائرة أرمينية، كما نفت تركيا تصريح أرمينيا إسقاط طائرة "إف 16" تركية طائرة حربية أرمينية.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان، في 27 سبتمبر/ أيلول، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية، بينما أعلن مجلس الوزراء الأرميني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في قره باغ.

ودعت عدة دول، من بينها روسيا الاتحادية وفرنسا، طرفي الصراع إلى ضبط النفس. وأجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، محادثة هاتفية، يوم الأحد الماضي، أشارا خلالها إلى أنه من المهم بذل كل جهد ممكن لمنع التصعيد في قره باغ. فيما أعلنت تركيا أنها ستقدم لأذربيجان كل الدعم الذي تحتاجه في ظل تفاقم الوضع مرة أخرى في ناغورني قره باغ.

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