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ظريف : أمير الكويت رسم صورة الاعتدال والتوازن في بلاده


وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تغريدة عبر تويتر ، أمير الكويت بأنه الشخص الذي رسم صورة الاعتدال والتوازن في بلاده.

وغرد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر عن وفاة أمير الكويت وموقعه في البلاد والمنطقة وكتب على تويتر : "نبأ وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي رسم صورة اعتدال وتوازن للكويت والمناخ كان مؤلما لنا".

وتابع ظريف "نسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يوفر الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار للكويت وشعبها في ظل الحكومة الجديدة".

وأكد الديوان الأميري الكويتي اليوم (الثلاثاء) رسمياً نبأ وفاة أمير هذه البلاد "صباح الأحمد الجابر الصباح".

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي أن ولي العهد الشيخ نواف الأحمد تولى منصب أمير البلاد خلفا للراحل صباح الاحمد الجابر الصباح.

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