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قيادي في الحرس الثوري: اميركا لم تتلق بعد الرد على اغتيال الشهيد سليماني


اكد مساعد شؤون التنسيق في حرس الثورة الاسلامية العميد محمد رضا نقدي ان الرد على اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني هو ان تغادر اميركا المنطقة وستغادر، معتبرا قصف قاعدة "عين الاسد" بانه مجرد اعلان عزمنا على الرد وان اميركا لم تتلق الرد حتى الان.

وقال العميد نقدي في حوار مع التلفزيون الايراني: ان الضربة التي استهدفت بها قاعدة "عين الاسد" كانت مهمة في الوقت الذي لم تتجرأ فيه أية دولة في العالم على القيام بمثل هذه الخطوة، ولقد ادرك العالم مدى اقتدار ايران وضعف اميركا. لقد كانت تداعيات هذا الهجوم (الصاروخي على قاعدة عين الاسد) كبيرة جدا لكنه ليس ذلك الانتقام القاسي.

وحول التواجد الاستشاري في دول بالمنطقة، قال: ان التواجد العسكري الايراني بطلب من شعب او حكومة تلك الدولة مشددا على ان الحرس الثوري ليس بوسعه التواجد في أي مكان يشاء من دون الرجوع الى المجلس الاعلى للامن القوي الذي يتدارس الامور والنواحي الدبلوماسية والعسكرية والامن القومي ومن ثم يتخذ القرار بهذا الشأن.

وحول قضية اليمن قال العميد نقدي: ان الشعب الايراني قدم اكبر المساعدات للشعب اليمني في الظروف الراهنة وفيما لو طلب قادة اليمن منا ارسال قوات فسنرسل بعد موافقة المجلس الاعلى للامن القومي الا ان الشعب اليمني يمتلك هذه القدرة ويقولون بانهم يمتلكون القوات اللازمة ولم يطلبوا منا المساعدة لان طبيعة الحرب هنالك مختلفة.

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