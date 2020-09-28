ارتفاع حاد بعدد مصابي كورونا في المانيا

تشعر المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، بقلق بالغ حيال الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، في ألمانيا، بحسب الناطق باسم ميركل الذي دعا السكان بالالتزام التدابير الصحية الصارمة.

ونقلت "فرانس برس" عن شتيفن تسايبرن، الناطق باسم ميركل أن "ارتفاع أعداد المصابين مصدر قلق كبير لنا. يمكننا أن نرى من بعض أصدقائنا الأوروبيين إلى أين يمكن أن يؤدي ذلك".

وحذّرت ميركل خلال لقاء مع كبار المسؤولين في حزبها من أن أعداد الإصابات الجديدة التي تصل حاليا إلى حوالى ألفين يوميا، قد تصبح 19200 يوميا بحلول عيد الميلاد إذا استمر الاتجاه "على هذا النحو"، وفق مصادر في الحزب.

وجاء تحذير المستشارة الألمانية قبل يوم من اجتماع مرتقب عبر الفيديو مع كبار المسؤولين من 16 مقاطعة ألمانية بشأن الاجراءات التالية التي ينبغي اتّخاذها للسيطرة على عدد الإصابات.