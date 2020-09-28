طهران تنفي وجود محادثات مع واشنطن في مسقط وتعتبرها دعاية للاستهلاك الداخلي تصب لصالح ترامب

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعد خطيب زادة، اليوم الاثنين، وجود محادثات بين طهران وواشنطن في سلطنة عمان.

وقال زادة، إنه "لا صحة لما يشاع عن وجود محادثات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية في سلطنة عمان"، معتبراً ذلك "دعاية للاستهلاك الداخلي تصب لصالح ترامب".

وأضاف زادة، أنه "لا تغيير في موقف إيران الواضح تماماً تجاه التفاوض مع أميركا"، موضحاً: "الطريق أمام ترامب واضح وعليه الاعتراف بأخطائه تجاه إيران.. على ترامب وقف حربه الشاملة وعقوباته الظالمة على إيران والتعويض عن جميع الخسائر".