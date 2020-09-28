القضاء الأمريكي يوقف أمر ادارة ترامب بمنع تنزيل "تيك توك"

أمر قاض أمريكي في واشنطن مؤقتاً بوقف أمر أصدرته إدارة ترامب يمنع شركة أبل ومحرك البحث غوغل التابع لشركة ألفابيت من تمكين تنزيل تطبيق تيك توك، والذي كان مقررا في الساعة 11.59 مساء أمس الأحد.

ووافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كارل نيكولز في ساعة متأخرة من مساء الأحد على أمر قضائي مبدئي سعت إليه شركة "بايت دانس" المالكة لتيك توك للسماح باستمرار وجود التطبيق في متاجر التطبيقات بالولايات المتحدة.

ورفض القاضي "في الوقت الحالي" وقف القيود الإضافية لوزارة التجارة والتي من المقرر سريانها في 12 نوفمبر المقبل، والتي قال تيك توك إنها ستؤدي إلى استحالة استخدام التطبيق في الولايات المتحدة.