شقيق أغنى النساء في روسيا يعلق على اتهامها بتمويل بايدن

قال فيكتور باتورين شقيق سيدة الأعمال الروسية يلينا باتورينا، إن التهمة الموجهة لشقيقته بتمويل المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية، جاءت نتيجة لنفاق بعض العاملين لديها.

وأضاف: "يحيط بشقيقتي أشخاص من مختلف الأنواع، وهي تعتبرهم بمثابة فريق مخلص. هم يقدمون لها مشاريع مختلفة ربما كان بعض هذه المشاريع مرتبطا بالسوق الأمريكية... لقد تم خداعها على الأرجح وتوريطها من جانب مرؤوسيها".

وفي وقت سابق، أعد عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي رون جونسون وتشاك جراسلي تقريرا يفيد بأن هنتر نجل بايدن، تلقى أموالا من باتورينا على مدى عدة سنوات.

وذكر السيناتوران، أن باتورينا حولت 3.5 مليون دولار لحساب شركة Rosemont Seneca Thornton LLC الأمريكية التي شارك في تأسيسها هانتر بايدن.