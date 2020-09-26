مسؤول الماني: كورونا عاد بكامل عنفوانه إلى كافة أنحاء أوروبا

وصف رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر جائحة كورونا بأنها كارثة طبيعية واختبار للعصر الحالي والأجيال الحالية، داعيا إلى مكافحة مشتركة للجائحة.

وقال زودر اليوم في خطابه الرئيسي أمام أول مؤتمر عام لحزبه المسيحي الاجتماعي البافاري عبر الإنترنت "لقد عاد كورونا بكامل عنفوانه إلى كافة أنحاء أوروبا".

وذكر زودر أن كثيرين لم تعد لديهم الرغبة في سماع شيء عن الجائحة وصاروا ينزعجون منها، مضيفا أنه يشعر بذلك أيضا، لكن "الموجة الثانية سارية وقوية للغاية، كورونا نوع من الكوارث الطبيعية".