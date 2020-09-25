رئيس الوزراء البريطاني يشعل غضب الايطاليين

انتقد الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي قال أمام البرلمان، إن المملكة المتحدة “أكثر حرية من إيطاليا”، في إطار مسائلته عن أسباب نجاح دول أوروبية أخرى أكثر من حكومته في السيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد، حسب موقع الحرة الإخباري، نقلاً عن صحيفة “تلغراف” البريطانية.

واعتبر جونسون، أن “المملكة المتحدة على عكس إيطاليا، بلد محب للحرية أين يصعب تطبيق تدابير مكافحة الفيروسات”.

ورد ماتاريلا، في كلمة بجزيرة سردينيا، قائلاً: “نحن الإيطاليون نحب الحرية أيضاً، لكننا نهتم أيضاً بالجدية”.

كما لقيت تصريحات رئيس الوزراء استقبالاً سيئاً من الصحافة الإيطالية، التي قالت إنه بدا وكأنها تلمح إلى أنه بسبب الماضي الفاشي لإيطاليا وتاريخ ألمانيا النازي، اعتاد الإيطاليون والألمان أكثر على الخضوع للسلطة.

واتهمت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية القريبة من اليسار، جونسون بـ”الغرور” وقالت إنه أظهر “عقدة تفوق أنغلوسكسونية”.

وأضافت الصحيفة أن “رئيس الوزراء يدعي على ما يبدو أن الإيطاليين أفضل من البريطانيين في وضع الأقنعة، وغسل أيديهم، لأن لدينا موسوليني، ولديهم تشرشل”.

وكشفت بالمناسبة “رحلة سرية” لجونسون إلى بيروجيا الإيطالية، رغم الحظر في بلاده، إلا أن الأخير نفى ذلك، في بيان للحكومة البريطانية.

ورصدت صحف إيطالية صوراً لشريكة جونسون، كاري سيموندز، في إجازة على ضفاف بحيرة كومو الإيطالية، دون وضع كمامة، مخالفةً بذلك الإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا.