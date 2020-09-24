الدفعة الأولى من اللقاح الروسي ضد كورونا تدخل التداول

دخلت الدفعة الأولى من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، إلى التداول في موسكو.

وقال مصدر في المقر الميداني لمكافحة فيروس كورونا ومراقبته ب‍موسكو، للصحفيين اليوم "في البداية، سيتم تطعيم موظفي مراكز التصوير الطبقي المحوري، وموظفي إدارة تقديم الرعاية الصحية في المنازل".

وأضاف: "تجري دراسة اللقاح في فترة ما بعد التسجيل في موسكو علاوة على ذلك، وصلت الدفعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، إلى التداول بين السكان قبل كل شيء"،

مؤكداً أنه "سيتم تطعيم العاملين في مراكز التصوير الطبقي المحوري، وكذلك الأطباء والممرضات في عيادات الطب الداخلي المختصة بعلاج أمراض البرد والنزلات الصدرية والإنفلونزا، وكذلك العاملين بقسم الرعاية الصحية المنزلية في المستوصفات الحكومية، وكذلك الممرضات العاملات في مجال سحب الدم والمواد الحيوية الأخرى في المنزل".