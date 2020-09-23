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مصر... مقتل ضابطين وشرطي و4 محكوم عليهم بالإعدام في سجن طرة


شهدت سجون طرة محاولة 4 من المحكوم عليم بالاعدام الهروب من السجن، إلا أن رجال الشرطة تصدوا لهم، لتندلع اشتباكات أسفرت عن مقتل ضابطين وفرد شرطة والمسجونين الأربعة.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، قال مصدر إن أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طرة حاولوا الهروب من داخل السجن صباح اليوم الأربعاء، حيث تصدت لهم قوة التأمين.

وأكد خبراء أمنيون أن منطقة سجون طرة تتمتع بعملية تأمين ضخمة، على مدار اليوم، ويتم الإحكام والسيطرة عليها بشكل كبير مع الاعتماد على التقنيات الحديثة في عملية التأمين.

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مصر... مقتل ضابطين وشرطي و4 محكوم عليهم بالإعدام في سجن طرة
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