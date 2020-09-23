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مقدم برامج شهير في قناة امريكية يقارن ترامب بادولف هتلر


قارن مقدم البرامج الشهير دوني دويتش في قناة اس ام بي سي الامريكية الرئيس دونالد ترامب بالزعيم النازي ادولف هتلر ، حاثا انصار الرئيس الامريكي من اليهود على التنبه لهذه الحقيقة والاستيقاظ من غفوتهم .

ونقل موقع رو ستوري في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن دويتش أن ” تجمعات ترامب الانتخابية تشبه مسيرات الثلاثينيات في المانيا وشاهدت الساعات الاولى وهي تشبه المسيرات المؤيدة لهتلر “.

وتساءل قائلا ” مالذي حدث في الثلاثينيات في المانيا ؟  حسنا، كان هناك تدمير للايمان بالصحافة الحرة ، وتشوش بين السلطة التنفيذية  ووزارة العدل ، وتدمير للانتخابات الحرة وهي كلها تحدث هنا للاسف “.

واضاف ” مالذي يفرق بين دونالد ترامب وادولف هتلر؟  أنا لا أقول أن هناك محرقة ، ولكن عندما تنظر إلى التكتيكات التي يستخدمها ترامب ، نظرًا لأننا نقترب من 39 يومًا من الانتخابات ، فهذا هو المكان الذي لدينا ، ولا يزال لدينا أشخاص يهتفون له ولذا ادعو الناس وخصوصا اليهود الى رفض التصويت لترامب قبل فوات الاوان “.

وتابع ” ما اريد قوله  وخصوصا لليهود ، اذا كنتم تدعمون ترامب ، فانتم تتجاهلون ما حدث في التاريخ فهذا رجل ديكتاتور وبمجرد ان يمنح سلطة مطلقة فسيكون قادرا على فعل اي شيء”. بحسب قوله

وشدد قائلا ” دعونا نقول ذلك مرة واحدة والى الابد ، لايوجد فرق بين ما يعظ به ترامب  وما بشر به أدولف هتلر في أوائل الثلاثينيات “. 

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