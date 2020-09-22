الصفحة الدولية

روسيا تسمح باختبار لقاح آخر ضد فيروس كورونا


أصدرت وزارة الصحة الروسية تصريحًا لإجراء تجارب سريرية للقاح فيروس كورونا الذي طوره مركز تشوماكوف، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للوزارة.

وقالت الوزارة إن أكثر من ثلاثة آلاف متطوع سيشاركون في تجارب الأدوية التي ستلبي متطلبات منظمة الصحة العالمية.

ستبدأ قريباً تجربة سريرية للقاح في كيروف وسانت بطرسبورغ ونوفوسيبيرسك. بعد التطعيم، سيتم عزل المتطوعين في المستشفى لمدة 16 يومًا.

وقال المدير العام لمركز تشوماكوف، أيدار إيشموخاميتوف: “نتوقع استكمال التجارب السريرية في نوفمبر من هذا العام”.

وسجلت روسيا أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم “Sputnik V”، في أغسطس/ آب، قام بتطويره مركز غمالي، وتم إنتاجه بالاشتراك مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
استمرار تعليق لقاح “أسترازينيكا” في أمريكا بعد تقارير عن مرض عصبي خطير
روسيا تسمح باختبار لقاح آخر ضد فيروس كورونا
القانونية النيابية توضح تفاصيل تعديل قانون المحكمة الجنائية
باسلوب البلطجية ترامب يتوعد مدناً أميركية "معارضة" بحرمانها من التمويل الفيدرالي
بيل غيتس: لقاح كورونا في اوائل 2021 وهذه الشروط تحدد سرعة نهاية الوباء
ترامب يستهزىء بحياة مواطنية ويزعم ان كورونا لايؤثر على احد فعليا
ترامب يوقع مرسوما بفرض عقوبات اقتصادية على اي جهة تسهل توريد الاسلحة لايران
شركة نوتيلا: منتجاتنا ليست حلالاً
تأجيل حظر "تيك توك" بعد مباركة ترامب لصفقة شراء التطبيق
ترامب يهدد بالغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020 بامر تنفيذي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.47
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
فيسبوك