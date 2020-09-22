القانونية النيابية توضح تفاصيل تعديل قانون المحكمة الجنائية

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الثلاثاء، أن المجلس أتم القراءة الأولى لتعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم ( 10 ) لسنة 2005 في إعطاء اختصاص جديدة لهذه المحكمة .

وقال العقابي في تصريح صحفي، إن “المحكمة الجنائية العراقية العليا تتمتع بنص قانوني نافذ منذ عام 2005 منصوص عليها في الدستور العراقي”.

وأضاف أن “مجلس النواب اتم اختصاص جديد لعمل المحكمة بشمول الجرائم والانتهاكات الجسيمة ومنها جرائم حقوق الإنسان والابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها داعش بحق العراقيين وفقا للمعاير الدولية”.

وأوضح العقابي، أن “عمل المحكمة سيتوسع سواء داخل العراق او خارجه واعطينا اختصاص جديد لهذه المحكمة”، مشيرا إلى أن “جميع الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب العراقي ستكون من اختصاص المحكمة الجنائية العراقية العليا بما فيها جرائم داعش”.