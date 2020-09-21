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ترامب يوقع مرسوما بفرض عقوبات اقتصادية على اي جهة تسهل توريد الاسلحة لايران


وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على مرسوم بفرض عقوبات اقتصادية على أي جهة تسهل توريد أسلحة غير نووية لإيران.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، ان "الولايات المتحدة تقر عقوبات وإجراءات جديدة لفرض قيود على الصادرات على 27 كيانا وفردا لهم صلة ببرنامج الأسلحة النووية الإيراني".

وأعلنت إدارة ترامب، اليوم الاثنين، عن فرض عقوبات جديدة تستهدف وزارة الدفاع الإيرانية وجهات أخرى لها دور في برنامج الأسلحة النووية لطهران.

وأشار كبار مسؤولي البيت الأبيض إلى أن فرض العقوبات جرى لدعم تأكيد الولايات المتحدة إعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على طهران، وذلك في خطوة يعترض عليها حلفاء لواشنطن في أوروبا

وذكر وزير الاقتصاد الأمريكي، ويلبر روس، أن الولايات المتحدة أضافت خمسة علماء إيرانيين إلى قائمتها السوداء.

فيما أكد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، أن كثيرا ممن استهدفتهم العقوبات الأمريكية لهم صلة بمنظمة الطاقة النووية الإيرانية.

من جانبها، توقعت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، كيبي كرافت، أن تعيد جميع الدول الأعضاء بالمنظمة فرض العقوبات على إيران.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى أن واشنطن فرضت أيضا عقوبات جديدة على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي أقام علاقات وثيقة بين كركاس وطهران.

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