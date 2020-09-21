تأجيل حظر "تيك توك" بعد مباركة ترامب لصفقة شراء التطبيق

في صفقة اللحظة الأخيرة، اتفقت أوراكل ووال مارت على الاستحواذ على حصة 20٪ من أعمال تيك توك العالمية، تمهيدا لعملية الاكتتاب العام، حسبما أعلنت منصة تيك توك المملوكة لشركة بايت دانس (ByteDance) في بيان صحفي.

وجاء إعلان تيك توك بعد لحظات من إعلان ترامب للصحافة أنه أعطى "مباركته" للصفقة، وقبل ساعات من دخول قرار حظر تنزيل التطبيق في أميركا حيز التنفيذ.

في ضوء الشراكة بين تيك توك من جهة، وأوراكل ووال مارت من جهة أخرى سيتم إنشاء كيان جديد تحت مسمى"Tik Tok Global"، والذي سيتم طرحه للاكتتاب العام في البورصة الأميركية في غضون أقل من 12 شهرًا.

تستحوذ Oracle على 12.5٪ من تيك توك، بينما ستمتلك وال مارت حصة 7.5٪، وستملك بايت دانس الـ 80% الباقية من الشركة.

في إطار الصفقة ستعمل أوراكل كمزود تقني للتكنولوجيا السحابية الآمنة، كذلك ستعمل وال مارت كشريك تجاري لأعمال تيك توك العالمية من خلال الدخول "في اتفاقيات تجارية لتوفير خدمات التجارة الإلكترونية وخدمات الدفع والخدمات الشاملة الأخرى.

ترامب يبارك

على الرغم من أن الصفقة لم يتم الموافقة عليها رسميا من قبل المنظمين الأميركيين، إلا أن الرئيس الأميركي أخبر الصحفيين أنه يحبذ الاتفاقية "من حيث المفهوم" ويمنحها مباركته، على الرغم من أنها لا تزال أقل من طلب ترامب السابق ببيع عمليات تيك توك في أميركا إلى شركة أميركية.

تمويل تعليم الشباب.. وبايت تنفي

قال ترامب إن الكيان الجديد (TikTok Global)، من المحتمل أن يتم دمجه في تكساس ويتضمن "مساهمة بقيمة 5 مليارات دولار" لـ"صندوق تمويل كبير" لـ "تعليم الشباب الأميركي"، لكن من غير الواضح من أين ستضخ تلك الأموال بالضبط حيث أن كل من أوراكل ووال مارت أشارا إلى أنها "5 مليارات دولار من دولارات الضرائب الجديدة لخزانة الولايات المتحدة".

وعلى النقيض، قالت بايت دانس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد، إنها تفاجأت بموضوع إنشاء صندوق تعليم بقيمة 5 مليارات دولار في الولايات المتحدة.

وأضافت الشركة على حسابها الرسمي على Toutiao: "لقد التزمت الشركة بالاستثمار في مجال التعليم، وتخطط للعمل مع الشركاء والمساهمين العالميين لإطلاق مشاريع الفصول الدراسية عبر الإنترنت استنادًا إلى الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفيديو للطلاب في جميع أنحاء العالم".

قرارات ترامب الآخيرة وشكاوى بايت دانس

أصدرت إدارة ترامب يوم الجمعة، قرارا بمنع الأشخاص داخل الولايات المتحدة من تنزيل تطبيق المراسلة المملوك للصين WeChat وتطبيق مشاركة الفيديو تيك توك ابتداءً من 20 سبتمبر/ أيلول.

تحركت تيك توك وشركته المالكة بايت دانس، قضائيا حيث قدما شكوى في المحكمة الاتحادية بواشنطن، للطعن على القرار.

صرحت تيك توك يوم السبت، وفقًا لرويترز، أنها التزمت بالفعل بإشراف الحكومة الأمريكية على أمن البيانات في البلاد، وأنها "شعرت بخيبة أمل" من قرار إدارة ترامب بحظرها من متاجر التطبيقات الأميركية اعتبارًا من يوم الأحد.

كما أشارت تيك توك إلى أن الحكومة الأميركية وافقت على المقترح المقدم من قبل الشركة فيما يخص تدابير "تدقيقات الطرف الثالث، والتحقق من أمان كود الشركة، وإشراف الحكومة على أمن البيانات الأميركية."