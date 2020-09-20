ترامب يهدد بالغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020 بامر تنفيذي

هدد الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالغاء الانتخابات الرئاسية الامريكية لعام 2020 بامر تنفيذي مدعيا ان منافسه الديمقراطي المتقدم جو بايدن لايمكنه العمل كرئيس للولايات المتحدة .

ونقل موقع رو ستوري الامريكي في خبر ان ” ترامب تحدث في مؤتمر انتخابي في مدينة فايتفل بولاية نورث كارولاينا لمدة 90 دقيقة تعهد فيه بملىء المنصب الشاغر لرئيسة المحكمة الاتحادية العليا روث بدر غينسبيرغ بعد وفاتها وهاجم منافسه الديمقراطي جون بايدن “.

واضاف أن ” ترامب ادعى في المؤتمر الانتخابي ان بايدن قد حقن بعقاقير منشطة لتحسين اداءه وحركته ، مهددا بالغاء الانتخابات لمنع بايدن من الترشح قائلا ” لايمكن ان يكون هذا الرجل رئيسا للولايات المتحدة “.

وتابع ترامب ” لايمكن حصول ذلك وربما سأوقع امرا تنفيذيا فلايمكن جعله رئيسا لكم ” وسط هتافات مؤيديه من المتطرفين والعنصريين البيض الذين حضروا التجمع الانتخابي”.

واشار الموقع الى أن ” ترامب يشعر بالتوتر من خسارة التصويت في الانتخابات بعد ان اظهرت استطلاعات الرأي تقدم المنافس الديمقراطي جو بايدن عليه بفارق كبير من النقاط “.