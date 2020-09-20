أميركا تعلن إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران وطهران ترد علي البلطجة الامريكية

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأحد، أن عقوبات الأمم المتحدة على إيران "دخلت مجددا حيز التنفيذ"، محذرا من "عواقب" إذا فشلت الدول الأخرى في تنفيذ هذه العقوبات.

وقال بومبيو، بحسب قناة "الجزيرة"، "إذا أخفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في القيام بواجباتها بتنفيذ هذه العقوبات، فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها الداخلية لفرض عواقب على هذه الإخفاقات وضمان أن لا تجني إيران مكاسب حظر الأمم المتحدة لهذا التحرك".

وأوضح بومبيو أن "تفعيل بند العودة إلى الحالة الأصلية يعيد فرض جميع العقوبات تقريبا على إيران، بما فيها تلك التي سبق أن أبطلتها الأمم المتحدة وضمنها حظر الأسلحة"، مؤكداً أن "بلاده ستعلن إجراءات جديدة خلال الأيام المقبلة لتعزيز فرض العقوبات ومحاسبة منتهكيها".

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، بحسب قناة "العالم" الإيرانية، إن "بومبيو يعيش في عالم وهمي ويتوقع من الآخرين تصديق ما يقوله"، معتبراً أن "الولايات المتحدة تعيش أتعس لحظات تاريخها، تعيش في عزلة وتمارس الغطرسة والبلطجة".

وأشار زادة، إلى أن "السياسات ترامب الفاشلة ستؤدي الى هزيمة اميركا على مستوى العالم وشركاؤها الاوروبيون أيضاً يعرفون ذلك"، مؤكداً أن "ايران تحتفظ بحق الرد ازاء أي تفتيش محتمل لسفنها وطائراتها".

ودعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، "جميع الدول الموقعة على الاتفاق النووي الالتزام بتعهداتها"، ماضياً إلى القول إن "ما قاله بومبيو ليس الا مجرد مسرحية تلفزيونية".