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شرطة لندن تفرق متظاهرين يحتجون على إجراءات العزل العام


فرقت شرطة لندن اليوم السبت، مسيرة لأكثر من ألف متظاهر خرجوا احتجاجا على إجراءات العزل العام التي تهدف لكبح تفشي فيروس كورونا.

وتجمع المتظاهرون في وسط لندن حاملين لافتات عليها عبارات من قبيل "حرية لا خوف" و"خدعة"، وكانوا يوجهون هتافاتهم إلى الشرطة قائلين: "اختاروا مع من تقفون إلى جانبه".

وقبيل الساعة الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش، أمرت الشرطة المتظاهرين بالمغادرة، قائلة إن التجمع أصبح يعرض العامة للخطر. ولم يذكر المتحدث باسم الشرطة تفاصيل حول قيام رجال الأمن بأي اعتقالات.

وبموجب قوانين فرضت في بريطانيا للحد من تفشي وباء كوفيد-19، لا يتم السماح بالتجمع في مجموعات تزيد على ستة أفراد. وهناك استثناءات تتعلق بالاحتجاجات السياسية، إلا أنها تتوقف على اتباع منظميها للإرشادات التي من شأنها الحد من خطر انتشار المرض.

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